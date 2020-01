Harper Perintis Makassar Sabet 7 Penghargaan di Tahun 2020

Makassar, Upeks.co.id–Manajemen Harper Perintis Makassar kembali memboyong 7 award sekaligus di awalan tahun 2020.

Sebuah kabar baik untuk tetap berkarya dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan setia Harper Perintis Makassar.

Penghargaan pertama diberikan langsung dari Archipelago Internasional sebagai 1st Highest Number of Training Hours“ and ” 1st Highest iAudit Score FB Product”.

Bahkan penghargaan yang diberikan mampu mengalahkan 152 Hotel dibawah naungan Archipelago Internasional itu sendiri.

“Thank you to @archipelagointernational for this amazing award. We just received a special two awards as one of the “ 1st Highest Number of Training Hours“ and ” 1st Highest iAudit Score FB Product”, among 152 hotels of Archipelago International.” ujar I Gede Arya Periarimbawa, selaku General Manager – Harper Perintis Makassar.

Kerja keras yang dilakukan Tim Harper Perintis Makassar dalam memberikan pelayanan yang terbaik, cita rasa yang konsisten disetiap masakannya, dan kenyamanan dalam mencari destinasi untuk liburan, mampu membuat Harper Perintis Makassar mendapatkan appreciate award sebagai TOP 3 Hotels Makassar & In the Top 15% of Hotels with The Best Pool In the World by TravelMyth & 8.6 of 10 Traveller Review Award 2020 by booking.com.

“Sebuah pencapaian yang luar biasa diawal tahun 2020, berharap kedepannya Harper Perintis Makassar bisa lebih memberikan yang terbaik lagi dan menjadi TOP 1 Hotels Makassar, amin

Dan tetap menjaga kekompakan Internal Manajemen,” ungkap Alfian Garamar, Marketing Communication Officer – Harper Perintis Makassar.

###Tentang Harper Perintis Makassar

Terletak 10 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan dekat dengan Kawasan Industri Makassar, Harper Perintis Makassar adalah hotel berbintang 4 yang memiliki 158 kamar dan kapasitas ballroom mencapai 1.200 pax, berbagai macam fasilitas seperti Rustik Bistro & Bar, D’Veranda Terrace, kolam renang, spa, Fitnes cetre dan area parkir yang luas sehingga bisa menampung 200 mobil.(rls)