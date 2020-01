Suzuki Luncurkan New Baleno, Hadir dengan The Complete Hatchback

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Suzukl Indomobil Sales (SIS) bersama dengan dealer PT Megahputra Sejahtera luncurkan New Baleno, yang merupakan Baleno generasi ke-6, di Cafe Eat Boss Makassar.

Hatchback andalan Suzuki ini tampil semakin premium dengan desain eksterior dan interior yang modern.

New Baleno hadir sebagai The Complete Hatchback yang dapat melengkapi gaya hidup urban dan keluarga muda yang dinamis.

Direksi PT Megahputra Sejahtera, Andree Sulimdro mengatakan, selama hampir 50 tahun di Indonesia, Suzuki selalu menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk New Baleno yang kami luncurkan hari ini.

Lanjutnya, desain eksterior dan interionya kini tampil lebih premium dan modern, sehingga menambah kebanggaan, kenyamanan, dan menunjang kegiatan dan gaya hidup urban yang dinamis.

“Hal inilah yang menjadikan New Baleno sebagai The Complete Hatchback,” ujarnya.

Kata dia, tampilan premium dan modern New Baleno terlihat dari berbagai fitur baru seperti LED Projector Headlamp, Sporty Black Polished Alloy Wheel, Sporty New Bumper Design with New Grill & Foglamp Design, serta Spacious Cabin with New Interior Color and Pattern.

Selain itu, mobil ini juga dlengkapi mesin K14B berkapasitas 1.373 cc, tenaga 92,4 PS pada 63000 rpm, torsi 130 Nm pada 4.200 rpm, dan pilihan transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan.

New Baleno memiliki fitur-fitur yang menambah kenyamanan serta kemudahan berupa push start/stop button and keyless entry, tilt & telescopic steering, auto climate A/C with heater. leather steering wheel with switch audio control and blue tooth phone connection, attractive multi information display, serta audio touch screen.

Sementara Head of Digital Marketing PT Suzuki Indomobil Sales, Roy Astungkoro mengatakan, untuk keamanan pelanggan selama berkendara, New Baleno juga dibekali fitur keselamatan anti-iock braking system (ABS), electronic brakesforce distribution (EBD), dual SRS airbag, ISOFIX dan new generation platform.

”Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 1996 hingga saat ini, Baleno telah dipasarkan lebih dari 51.000 unit,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan Htur-fitur keamanan dan kenyamanan yang lengkap serta desain yang lebih premium dan modern, kami optimistis New Baleno akan mendapat respons positif dari pelanggan karena menawarkan nilai terbaik di kelasnya.

Pennal warnanya, Suzuki menawarkan Metallic Magma Gray sebagai pilihan baru di luar iima pilihan warna yang sudah tersedia, yaitu Solid Fire Red, Prime Stargaze Blue, Pearl Midnight Black, Metallic Premium Silver, serta Pearl Arctic White.

Diketahui, harga On The Road (OTR) New Baleno untuk Makassar adalah Rp243.000.000 untuk transmisi otomatis dan Rp230.500.000 untuk transmisi manual. (mit)

