Meski Libur, tak Surut Semangat SAR Brimob Tetap Siaga

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Mengantisipasi bencana alam saat curah hujan yang masih cukup tinggi dan cuaca ekstrem, Tim SAR Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel tetap siaga, di Posko SAR Brimob, Minggu (19/1/20).

Meski libur, namun ini tetap dilakukan dengan tujuan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, utamanya berkaitan dengan bencana alam.

Komandan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan tim SAR bisa menghubungi posko SAR Brimob yang terletak di Mako Batalyon C Pelopor di Markas Batalyon C Pelopor, Jl MH Thamrin Bone.

“Atau bisa menghubungi 0481-21310. Jadi walaupun hari libur siaga SAR ini akan terus dilaksanakan sampai kondisi cuaca dianggap sudah stabil. Untuk saat ini kami stand by kan 2 unit Tim SAR yang sewaktu waktu bisa digerakkan, ” kata Ichsan.

Ichsan menyebut, dalam pelaksanaan siaga SAR ini, diisi dengan latihan latihan-latihan pertolongan. Sehingga jika harus betul turun di lapangan anggota sudah terlatih dan siap melaksanakan tugas.

Kemudian sebutnya, dalam pelaksanaan operasi SAR, pihaknya tetap koordinasi dengan Badan SAR lainnya. Seperti BASARNAS maupun BPBD sehingga sinergitas tetap terjaga.

“Kedepan juga akan kita laksanakan patroli ke lokasi rawan bencana sekaligus menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, ” sebutnya.(Jay)

