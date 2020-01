Sambut Imlek, Makan Sepuasnya di Swiss-Bel Hotel

MERAYAKAN CHINESE NEW YEAR DENGAN MAKAN SEPUASNYA GRATIS DI SWISS-BELHOTEL MAKASAR

MAKASSAR, Upeks.co.id–Chinese New Year atau Imlek merupakan waktu yang terbaik untuk berkumpul bersama keluarga, dalam merayakan pencapaian setahun ke belakang dan merencanakan keberhasilan di tahun yang akan datang. Salah satunya dengan menikmati sajian brunch Chinese New Year yang lezat.

Swiss-Belhotel Makassar yang terletak di pinggir pantai, dekat dengan pusat belanja oleh-oleh dan ikon kota Makassar yaitu benteng Rotterdam, menawarkan Chinese New Year Sunday Jazz Brunch dengan menu spesial Chinese New Year seperti, pecking duck dan sup bibir ikan.

“Tidak hanya menikmati berbagai menu, hari Minggu pada tanggal 26 Januari nanti akan ditemani dengan alunan live musik jazz,” jelas Keisha, Public Relatons Swiss-Belhotel Makassar, Jumat (17/1/2020).

Dibuka dari jam 11 pagi sampai jam 3 siang, paket makan sepuasnya spesial Chinese New Year ini hanya meraup IDR 99.999,- perorang. “Makan sepuasnya dengan pemandangan panorama laut dan kota Makassar di Gravity Sky Lounge, lantai 20 Swiss-Belhotel Makassar akan menjadi pengalaman perayaan imlek yang berkesan bagi tamu,” tambah Keisha.

Tidak hanya itu, Swiss-Belhotel Makassar menawarkan promo kamar “LUNAR SALEBRATION” untuk periode check in ditanggal 26 Januari 2020, check out tanggal 28 Januari 2020 hanya IDR 1.500.000,- net. Promo menginap 3hari 2malam di Swiss-Belhotel Makassar ini, sudah termasuk sarapan untuk dua orang, fasilitas tempat parkir, koram berenang, pusat kebugaran, free wi-fi, dan paket makan sepuasnya Sunday Jazz Brunch atau Quick Business Lunch untuk dua orang.

“Jadi untuk tamu yang menginap memakai promo LUNAR SALEBRATION ini, dapat makan dua kali sehari di hari minggu atau senin. Sarapan pagi di resto kemudian makan siang di Gravity Sky Lounge,” tutup Keisha. (rls)

