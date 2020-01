Paket ‘Free Stay for Kids’ Aryaduta Makassar

MAKASSAR, Upeks.co.id–Memiliki lokasi yang strategis, berada tepat di depan pantai losari merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi hotel Aryaduta Makassar. Dan untuk makanan dan pelayanan, hotel Aryaduta sudah tidak dapat diragukan lagi, karena hotel ini masi menjadi pilihan utama bagi sebagian besar para masyarakat kota Makassar dan para pelaku bisnis dari dalam dan luar kota yang ingin melakukan pertemuan atau meeting.

Untuk mengapresiasi para tamu yang menjadikan hotel Aryaduta sebagai pilihan utama mereka, Aryaduta Makassar meluncurkan paket terbaru yaitu ‘Free Stay For Kids’. Paket ini sangat cocok bagi para keluarga yang menginap, karena memberikan fasilitas tambahana untuk anak-anak seperti, gratis sarapan untuk 2 orang anak dan 2 orang dewasa, gratis berenang untuk 4 orang, gratis 2 porsi special menu bulan Januari, yang mana pada bulan ini Executive Chef Aryaduta Makassar yang akrab disapa Chef Ical, mengangkat makanan yang sangat digandrungi dimasa milenial ini yaitu ‘Rice Bowl’. Para tamu juga bebas menggunakan fitness centre, sauna dan gratis jaringan WIFI di semua area hotel, yang memberikan kemudahan bagi para tamu untuk melakukan update pada media social mereka.

Untuk bulan ini Executive Chaf Aryaduta Makassar, yaitu Chef Faisal menyajikan 2 macam Rice Bowl, yaitu Rice Bowl Cumi Goreng Asem dan Rice Bowl Ayam Tuturuga. Menu ini diharapkan menjadi manu vaforit di bulan Januari ini karena rasanya yang sangat menggugah selera dan ramah dikantong.

Harga per porsi Rice Bowl masing-masing hanya Rp. 65.000,- net, khusus promosi dibulan Januari. Sedangkan untuk minuman, tim Food and Beverage yang dipimpin oleh Bapak wawan menghadirkan menu minuman yang tidak lazim yaitu The Vision dan Dragon Fly. The vision, merupakan salah satu mix juice untuk kesehatan yang terbuat dari jus wortel, jus orang dan jahe. Sedangkan Dragon fly merupakan moctail yang terbuat dari jus buahnaga, syrup mint, blue curacao, sprite dan jus lemon. Harga minuman ini hanya Rp. 40.000,-nett/glass.

Kami sangat optimis dengan Paket Free Stay for Kids, ini dapat mendongkrak occupancy hotel sampai dengan 65% karena hanya dengan membayar Rp. 825.000,-net/ malam sudah bisa menginap di hotel bintang lima, yang dekat dari tempat-tempat strategis dan pariwisata di Makassar, serta dapat menikmati sarapan dan makan siang atau makan malam dengan menu special bulan Januari, ungkap Nathalia/ Marcom Aryaduta Makassar. (rls)

