Hotel Arthama Losari Promo Tahun Baru dan Imlek

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Menyambut Tahun Baru Imlek 2571, Kongzili Management Hotel Arthama Losari

Menawarkan Paket, khususnya Kamar Deluxe Sea View Paket Nginap 2 Malam Cuman 999.000 Nett/2 Night Paket Nginao 1 Malam, hanya Rp 550.000 Nett/1 Night

Benefit Kamar yang Berikan, Breakfast For 2 persons Free Access To fitness Center Free Entry Swimming Pool Free Access Wifi Connectiob All Area Discount 15% F&B All Outlet, ucap Ayu Viar Arthama Hotel.

Loading...

Bagi Tamu yang Beruntung Akan mendapat LUCKY ANGPAO dengan Berbagai Macam Doorprize dalam LUCKY ANGPAO-nya Stay Period 24 Jan-26 Jan 2020.

Selain Itu Bukan hanya Paket Kamar yang ditawarkan, tapi juga Paket Menu Imlek, mulai Tanggal 24-26 Jan 2020,Paket Barongsai Rp1.000.000 Nett/8 Pax.

Selain itu, menu salad Buah Sup Asparagus Daging Kepiting, Nasi Goreng Young Chow Chicken Hainan Bebek Goreng Saus Hoisin, Ikan Goreng Mayo laksa seafood,Cah Pok Coy Saus Tiram irisan Buah Longan Cay.

Untuk paket Lampion Rp. 500.000 Nett/5 Pax. Menu Thai Beef Salad,Tom Yam Talay,Nasi Goreng Seafood,Ayam Goreng Balacan,Mie Goreng Singapore,Ikan Saus Bangkok,Laksa Seafood,Angsio Tahu,Pudding Longan,Irisan Buah, tutup ayu Diah.

Segera Reservasi Kamar Anda dan Paket Menu Imlek di Hotel Arthama Losari. Untuk Info dan Reservasi Hub.Tlp 0411-6002777 WA Ayu Diah-Public Relation 081354655230/085317718677. (rls).

Loading...