Dapat Hibah Tanah  Pemkab, Batalyon C Brimob Akan Bangun Flat dan Rujab

MAKASSAR —Karo Rena Polda Sulsel, Kombes Pol Sri Rejeki Budiarti, kunjungan kerja di Mako

Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Selasa (14/1/20)

Dalam kunjungannya, Karo Rena dampingi Kabag Strajemen Di Rena Polda Sulsel AKBP Hery Susanto.

Rombongan itu disambut oleh Danyon C Pelopor Kompol Nur Ichsan dan Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muh. Syafe’i beserta jajaran Pejabat Batalyon C pelopor.

Kunjungan kerja ini di laksanakan dalam rangka realisasi pembangunan Flat (rumah susun) untuk Personel Batalyon C Pelopor dan Rujab (rumah jabatan) Danyon C Pelopor.

Dalam kesempatan itu, Danyon C Pelopor menyampaikan, Batalyon C Pelopor belum memiliki rumah dinas untuk Personel dan rumah Jabatan Danyon.

Sehingga dapat menghambat operasional pergerakan personel yang notabenenya menepati rumah-rumah pribadi yang lokasinya cukup jauh dari lokasi Mako Brimob Batalyon C Pelopor.

“Jadi yang kita miliki sekarang hanya sekedar kantor yang dimanfaatkan multifungsi, ” kata mantan Kasubbagremin

Satuan Brimobq Polda Sulsel ini.

Sementara, Karo Rena Polda Sulsel meminta dukungan data untuk rencana tata ruang dari Bupati Bone, mengecek lokasi sumber air dan listrik. Karo Rena juga menyampaikan agar nanti jika telah dibangun agar dirawat sebaik mungkin.

Pembangunan Flat ini diperkirakan akan mulai tahun 2021. Tahun ini akan dibuatkan rencana yang matang. Karena tanah ini adalah hibah dari Pemkab Bone untuk Brimob Batalyon C Pelopor.

Setelah itu, rombongan didampingi oleh Danyon C Pelopor langsung menuju lokasi tanah hibah seluas 2.000 m2, kini milik Brimob Batalyon C Pelopor yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah No : 900/ 2192/ XI/bpkad dan No: SPH/03/XI/PP3.3.14/2019/Yon C di Jln. Yos Sudarso. Kel TA Kecamatan Tanete Riattang, Bone.

Lokasi tanah hibah ini cukup strategis karena terletak 400 m dari Mako Batalyon C Pelopor dan 200 m dari Polres Bone , jadi sangat cocok untuk di bangun flat barak remaja dan Rujab Danyon C Pelopor.(Jay).

