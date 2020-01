KTI Digifest Catat Lima Ribu Pengunjung Lebih

MAKASSAR, Upeks.co.id — Kawasan Timur Indonesia Digital Festival (KTI Digifest) mendapat respons luar biasa.

Event yang diselengarakan Bank Indonesia selama 11-12 Januari tersebut mampu menarik pengunjung di atas 5 ribu.

Sementara untuk transaksi, di hari pertama saja mencapai Rp155 juta dan hari kedua hingga pukul 18.00 tercatat Rp90 juta.

Itu pun, event masih berlanjut hingga malam. “Sehingga kami perkirakan transaksi mencapai Rp300 juta selama 2 hari,” kata Direktur BI, Iwan Setiawan saat menutup Digifest, Minggu malam, 12 Januari.

Sementara itu, untuk transaksi top up melalui transaksi perbankan dan non bank selama dua hari tersebut diperkirakan mencapai Rp100 juta. Perkiraan tersebut berpatok pada transaksi selama hari pertama yang mencapai Rp58 juta top up.

“Dan Alhamdulillah 178 booth yang memeriahkan Digifest semua sudah pakai QRIS,” tutup Iwan. (fajar.co.id)

