Bertabur Diskon Jelang Imlek di TSM Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Menyambut tahun baru Imlek 2020, sejumlah tenant di Trans Studio Mall Makassar menghadirkan berbagai promo Imlek 2020.

Salah satunya, Giordano yang mengeluarkan koleksi terbarunya menyambut the Year of Rat dengan berkolaborasi bersama Walt Disney’s True Original, Mickey Mouse, bisa didapatkan di Ground Floor, Trans Studio Mall Makassar hingga akhir bulan Januari 2020.

Marcom Manager Trans Studio Mall Makassar, Radi Agustian mengatakan, untuk koleksi pakaian, Giordano menampilkan potongan termasuk T-shirt, Polo Shirt, Jogger Pants, juga Hoodie untuk laki-laki, perempuan serta anak-anak dalam berbagai ukuran.

“Koleksi ini harganya mulai dari Rp299 ribu sampai Rp799 ribu. Dapatkan pula diskon 30 persen untuk pembelian 2 item atau lebih,” katanya.

Tak ketinggalan, brand Lacoste berikan potongan harga hingga 50% sampai 12 Januari 2020, tambahan diskon 10% menggunakan Kartu Kredit Bank Mandiri setiap harinya dan tambahan diskon 10% menggunakan Kartu Debit Bank Mandiri khusus Jumat dan Sabtu.

Selain itu, tenant fashion asal Spanyol, Mango yang memberikan diskon hingga 70% untuk selected items hingga akhir bulan Januari 2020. Charles & Keith juga memberikan diskon hingga 70% untuk selected items hingga 26 Januari 2020.

Watch Club menghadirkan program Lunar New Year Sale potongan harga hingga 50%, periode 10 hingga 26 Januari 2020.

Untuk bagi pecinta parfum, nikmati program Holiday Sale dari C&F Perfumery hingga 10 Januari 2020.

“Pengunjung setia Trans Studio Mall bisa menikmati diskon hingga 70 persen on selected items,”ucapnya.

Tak hanya itu, The Body Shop juga menawarkan potongan harga hingga 50% dan juga kesempatan untuk memiliki rangkaian special edition Body Care by The Body Shop dengan berbagai macam produk, seperti body butter, fragrance, body scrub, hand cream, bath bomb, soap, shower gel, lip butter, dan masih banyak lagi.

Untuk rangkaian kali ini, The Body Shop memberikan option tiga varian aroma. Ada varian Warm Vanilla yang hangat, Juicy Pear yang menyegarkan dan Rich Plum yang manis. Periode penawaran terbatas 2 hingga 15 Januari 2020. (mit)

