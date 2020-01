Awali 2020, Chunggiwa Tawarkan Makan Berempat Bayar Bertiga

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Mengawali 2020, ChunggiwaPhinisi Point hadir dengan sejumlah penawaran terbaik.

Salah satunya, dalam menu All You Can Eat Rp 129.000 juga diberikan promo makan berempat bayar bertiga.

Promo efektif 1 Januari 2020, sebagai upaya Chunggiwa dalam mempromosikan sajian baru yang ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau.

“Agar bisa menjangkau seluruh masyarakat, Chunggiwa memberikan diskon yang sangat terjangkau. Makan sepuasnya cukup bayar 129.000, ditambah promo bayar bertig amakannya berempat,” kata Marcom& PR SPV Phinisi Point, Wiwik Amaluddin, Rabu (8/1/2020).

Tak hanya itu, Chunggiwa juga hadir dengan konsep baru, 100 persen no pork. Sebuah konsep yang di dalamnya menawarkan seluruh sajian halal tanpa kandungan pork dan sejenisnya.

“Jadi tak perlu takut lagi makan di Chunggiwa, karena telah dijamin terbebas dari pork,” tambah Wiwi.

Chunggiwa saatini terletak di Upper Ground Floor Phinisi Point, di Zona London Phinisi Point. Pengunjung bisa menikmati seluruh varian menu Chunggiwa dengan suasana yang sangat cozy.

ChunggiwaPhinisi Point juga menawarkan berbagai perayaan paket ulang tahun dan perayaan grup lainnya. Cukup datang dan reservasi langsung ke Chunggiwa Phinisi Point.

“Untuk info lengkapnya bisa follow langsung instagram @Phinisipointdan @chunggiwa.makassar,” tutup Wiwi. (rls).

