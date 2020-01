305 Orang Opinion Force Kemenag Sulsel Dikumpul di Galesong

TAKALAR, upeks.co.id–Melalui Subbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Prov. Sulsel, sebanyak 305 orang yang masuk dalam tim “Opinion Force” dikumpulkan di Hotel Wisata Pantai Galesong Takalar selama 4 Hari ke depan yakni mulai pada tanggal 7 – 10 Januari 2020.

Seperti dilaporkan, H Mawardy Siradj, Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan pada Subbag Umum dan Humas Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel, kegiatan yang bertajuk Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 2 tahunan untuk Tahun Anggaran 2019 sekaligus dirangkaikan dengan Capacity Building Sumberdaya manusia (SDM) Laporan keuangan Kementerian Agama Prov. Sulsel Tahun 2020 ini, mengusung tema besar yakni KUPAS TUNTAS yang merupakan kepanjangan dari Komitmen Untuk Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Asset Secara Tertib, Update, Normatif, Transparan, Akuntabel dan Sinergi, Lapor Bahri selaku ketua panitia sekaligus sebagai Koorwil Tim Opinion Force Kemenag Sulsel.

Kasubag perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Sulsel H. M. Bakri, mengungkapkan, tim Opinion Force yang juga dikenal selama ini sebagai Operator Pejuang Opini WTP bagi Kementerian Agama terdiri dari Para Kabag dan kasubag TU, Kepala Madrasah atau KPA, serta Para Operator SIMAK BMN dan SAIBA dari seluruh Satker Kemenag di Seluruh Sulawesi Selatan dikumpulkan dalam rangka untuk melakukan penertiban dan peninjauan kembali atas penyusunan Laporan Keuangan Tiap Satker dalam bentuk Pra Rekonsiliasi yang menjadi tolak ukur nantinya dalam meraih dan mempertahankan Opini tertinggi dari BPK RI yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang selama 3 Tahun Berturut Turut diraih oleh Kementerian Agama RI.

“Disamping Kegiatan yang sifatnya agak berat dan serius serta butuh konsentrasi dan kejelian yang tinggi yaitu Rekonsiliasi laporan Keuangan, seluruh peserta di acara ini juga akan disuguhkan dengan kegiatan yang sifatnya agak santai tetapi masih dalam koridor tujuan pelaksanaan Acara ini, yaitu Capacity Building dalam bentuk Out bound yang digawangi langsung oleh Urfan, Said dan Lukman yang merupakan Tim Even Organizer dari Jakarta yang selama ini menjalin kerjasama dengan Opinion Force Kemenag RI,” jelasnya.

Acara yang dibuka langsung Oleh kakanwil kemenag Prov. Sulsel H. Anwar Abubakar yang juga merupakan Prime Leader Opinion Force Kemenag Sulsel, dihadiri juga oleh Kabag TU H. Abdul Wahid, Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi H. M. Bakri, serta Kasubag Keuangan dan BMN H. Muhammad Asta.

Kegiatan ini juga menjadi ajang Brain Storming antara KTU, KPA, Kepala Madrasah serta para operator dalam menemukan formula yang tepat baik itu pola komunikasi, koordinasi dan sinergitas atas solusi terkait perencanaan serta penyusunan laporan keuangan di masing masing wilayah kerjanya, sehingga bias mendapatkan hasil yang link and match dalam bersama sama berjuang dan bekerja keras dalam mewujudkan Penilaian Opini WTP bagi Kementerian Agama khususnya di Provinsi Sulawesi selatan. (rls)

