Awali 2020, AHM Segarkan Tampilan Honda CBR150R

JAKARTA, Upeks.co.id–Mengawali tahun 2020, PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan New Honda CBR150R dengan warna dan tampilan desain stripe terbaru untuk menjawab keinginan pecinta motor sport di Tanah Air. Motor sport full fairing Honda yang kini terlihat semakin speedy dan agresif ini siap menemani gaya hidup para pecinta kecepatan dalam beragam akvitas.

New Honda CBR150R yang memiliki DNA “Total Control” hadir dengan warna baru yakni Dominator Matte Black. Pada pilihan warna terbaru ini, disematkan perpaduan warna hitam doff pada setiap sisi bodi dengan konsep grafis tipografi, sehingga menghasilkan tampilan sesuai gaya hidup masa kini. Selain itu, New Honda CBR150R menghadirkan varian Matte Black dengan konsep Street Sport dan varian Victory Black Red yang diusung dengan konsep Racing Look. Kedua varian ini mengedepankan aksen warna yang kontras disertai dengan garis tajam yang menyuguhkan kesan speedy dan agresif.

Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan semenjak diperkenalkan awal tahun 2016, Honda CBR150R terus diminati oleh konsumen sepeda motor di Indonesia terutama para pecinta motor sport. Pembaharuan pada model ini terus dilakukan agar sejalan dengan tren terkini yang menjadi inspirasi AHM dalam melakukan pengembangan sebuah produk.

“Bagi para pecinta kecepatan, New Honda CBR150R dikenal dengan DNA “Total Control” yang membuatnya mudah dikendalikan. Konsumen pun mudah mengeksplorasi kecepatan serta kelincahannya. Kali ini kami memperkenalkan pilihan warna dan striping baru yang akan memperkuat jiwa balap pemiliknya melalui desain yang sporty dan agresif,” ujar Thomas.

Loading...

Dengan kenyaman dan handling yang sempurna dalam bermanuver, New Honda CBR150R ini cocok digunakan dalam aktifitas harian baik perkotaan maupun di lintasan. Desain cast wheel yang semakin modern memberikan kesan racing sesungguhnya. Pada sisi fitur pengereman, model ini telah disematkan disc break yang bergelombang semakin menguatkan konsep sporti yang diusung. Anti-lock Breaking System (Khusus untuk tipe ABS) semakin menambah kenyamanan dan keamanan pengendara saat melakukan pengereman yang disertai dengan penambahan fitur Emergency Stop Signal (ESS). Fitur ESS ini secara otomatis akan mengaktifkan lampu Hazard saat melakukan pengereman mendadak, sebagai informasi kepada pengendara sekitar terutama pengendara di posisi belakang untuk menghindar dan mengurangi resiko kecelakaan.

Dari sisi desain bodi, New Honda CBR150R memiliki tampilan Visor tinggi sehingga memberikan kenyamanan bagi pengendara untuk mendapatkan pandangan yang lebih lapang serta menambah tampilan layaknya motor balap sejati. Kesan canggih dan modern pada model ini terlihat pada penyematan full digital panelmeter serta hadirnya fitur All LED Lighting System, memudahkan pengendara dalam menjangkau pandangan lebih jauh pada malam hari. Memiliki pengaturan 5 level pada masing-masing suspensi depan dan belakang, memberikan pilihan kenyamanan dan handling yang optimal untuk penggunannya agar udah untuk di kendarai.

Berbekal mesin 150CC DOHC-6 kecepatan, New Honda CBR150R dilengkapi dengan 4-valve, berpendingin cairan (liquid-cooled). Performa tingginya menghasilkan tenaga 12,6 kW (17,1 PS) /9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm (1,47 kgf.m)/7.000 rpm yang membuat pengendara nyaman bermanuver di jalanan. Dengan performa yang maksimal, model sport Full Fairing ini mampu menyuguhkan efisiensi dalam pemakaian bahan bakar yang mencapai 39,72 km/liter (EURO 3) melalui metode ECE R40 berdasarkan pengetesan internal.

New Honda CBR150R dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Makassar Rp 35.930.000,- untuk tipe STD dan untuk tipe STD dan Rp 40.180.000,- untuk tipe ABS. (rls)