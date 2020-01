Institut Parahikma Indonesia Workshop Beasiswa Internasional

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Institut Parahikma Indonesia melalui Pusat Bahasa Parahikma menggelar International Scholarship Workshop, Sabtu, 18 Januari 2020 mendatang.

Workshop tersebut bertujuan event untuk mendesiminasikan informasi berkaitan dengan persiapan melamar beasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ketua panitia, Fatmawati mengatakan, International Scholarship Workshop mengangkat tema “Overpreparing for Your Education: Is It Worth the Effort?”.

Kegiatan itu guna memberikan bimbingan kepada scholarship hunters untuk menentukan pilihan beasiswa dan langkah-langkah dalam pemenuhan kriteria beasiswa serta pendaftaran universitas.

Memberikan pelatihan penulisan personal statement dan bedah strategi tes IELTS yang merupakan aspek penting dalam proses pendaftaran beasiswa dan pendaftaran di universitas tujuan.

“Event bergengsi ini akan diadakan 18 Januari 2020, di Hotel Ramedo Jl. Andi Djemma, Banta-Bantaeng, Kota Makassar dengan menggandeng empat pemateri keren yang kesemuanya adalah para awardee/grantee

beasiswa luar negeri,” terangnya. (rul)