Dan Yon C Pelopor Lepas Bhayangkara Terbaik Batalyon C

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Beberapa jabatan di jajaran Batalyon C Pelopor diserahterimakan. Serah terima jabatan ini dilaksanakan dan dipimpin oleh Danyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan,

Kamis (2/1/20).

Mutasi personel Batalyon C Pelopor ini berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sulsel Nomor STR/597/XII/2019. Dimana personel Batalyon C Pelopor dimutasi dari jabatannya dan ada juga yang dimutasi ke Polres Bone.

Empat personel Batalyon C Pelopor yang dimutasi ke Polres Bone. Mereka Iptu Muh Tahir, Aiptu Rusli N, Aiptu Andi Patonangi dan Aipda Baso Halim. Sedang yang mutasi jabatan di jajaran Batalyon C 17 orang.

Loading...

Danyon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan mengatakan, selamat dan sukses atas jabatan baru. Semoga amanah dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena jabatan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

“Untuk yang mutasi ke Polres Bone saya ucapkan selamat semoga di tempat tugas yang baru akan lebih sukses dan bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas di Polres, “ucap Ichsan.

Walaupun berat lanjut Ichsan, pihaknya harus melepas rekan ke tempat tugas yang baru, dan tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan rekan atas dedikasi dan loyalitas nya selama bertugas di Brimob.

“Rekan-rekan adalah bhayangkara terbaik batalyon C, tetap jaga nama baik Brimob, tetap jaga komunikasi dan kekeluargaan, karena kita masih sebagai keluar besar Brimob, ” imbunya.

Kegiatan sertijab dan tradisi pelepasan personel Batalyon C Pelopor ini dihadiri oleh Wadanyon C Pelopor, AKP Andi Syafei, Ketua Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor Ny Upik Ichsan beserta pengurus, para Pasi dan Danki jajaran Batalyon C.(Jay)