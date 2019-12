Ini Pesan Sekda Selayar Jelang Tutup Tahun

SELAYAR, Upeks.co.id – Upacara bendera hari Senin (30/12/2019) lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati, adalah upacara terakhir menutup Tahun 2019.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si., bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh para asisten dan para staf ahli, para pimpinan OPD serta unsur ASN Lainnya.

Dalam arahannya, sekda Selayar Marjani Sultan sedikit mengulas buku karya Ausberg 49 tahun buku yang berjudul “The Last Lecture” yang menjadi salah satu buku best seller pada tahun 2007, yang mengupas tentang kunci untuk membuat hidup anda lebih baik, terdiri atas personality, community and life.

“Saya kira organisasi apapun, apalagi ini organisasi pemerintah, setiap akhir tahun pasti akan melakukan evaluasi, dan bagaimana kita menyikapi tahun depannya, itu sudah menjadi kewajiban,” ucap Marjani Sultan saat dikonfirmasi usai melaksanakan upacara.

Marjani Sultan berharap agar semua pimpinan OPD melakukan evaluasi di internal OPDnya masing-masing, apakah target-target yang sudah direncanakan di awal tahun sudah tercapai atau berapa persen yang sudah terealisasi. Ia mengimbau agar di tahun berikutnya semua perencanaan-perencanaan dapat diwujudkan, sehingga antara harapan dan kenyataan bisa sama.

“Tantangan di tahun 2020 kita akan menghadapi pilkada, dan tidak semua kabupaten akan melakukan pilkada. Saya minta ASN dapat menyikapi pilkada ini dengan bijak, tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Di samping menyikapi Pilkada dengan ikut berpatisipasi di dalamnya, ASN juga harus menjaga agar pilkada ini berjalan lancar jujur, adil, sesuai dengan cita-cita bangsa,” tutup Marjani. (syah)