Launching Lopi Cafe dengan Konsep Tropical

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Di penghujung tahun 2019, berbagai hotel dan restoran di Makassar menawarkan

paket tahun baru. Namun, Lopi Hotel berbeda dengan yang lainnya.

Hal itu dikatakan Manager Hotel dan Lopi Cafe, Aldyno saat launching “Reopening Lopi Cafe” di Lopi Hotel, Jalan Bougenville.

Aldyno mengatakan, Lopi Cafe menawarkan konsep Tropical di tengah kota. Instagrammable untuk Millenials.

“Lopi ini merupakan kata dalam bahasa bugis yang berarti perahu,” kata Aldyno.

Lanjutnya, Lopi Cafe ini dengan menu modern Indonesia yakni masakan lokal Indonesia yang dimoderenkan dari segi plating, namun tidak mengubah rasa.

Untuk dalam menyiapkan menunya, banyak menu makanan dan minuman. Makanan sendiri terdapat kurang lebih 30 menu makanan, sedangkan minuman juga ada lebih 30 menu.

“Harganya pun sangat terjangkau, harganya mulai Rp20.000. Banyak makanan dan minuman andalan kami, apalagi dengan suasana Tropical yang membuat nongkrong menjadi menyenangkan,”ungkap Aldyno.

Aldyno menambahkan, Lopi Cafe buka jam 10:00 sampai 23:00 Wita.

Selain itu, khusus untuk tanggal 31 menuju pergantian tahun, Lopi Hotel ada promo menarik paket kamar dan all you can eat di Lopi Cafe, dimulai dengan harga Rp650.000.

“Sudah dapat kamar ditambah dengan makan untuk dua orang,” tutupnya. (mit).