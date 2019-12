Pesta Carnival di Malam Tahun Baru 2020 Gammara Hotel

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Menyambut malam pergantian tahun 2020, Gammara Hotel Makassar meluncurkan “Gammara Fun Night”, event ini mengusung tema carnival atau pasar malam.

Melalui tema ini, para tamu akan diajak merasakan sensasi carnival. Mulai dari dekorasi di seputaran area hotel yang dikemas sedemikian rupa bahkan sampai ke games-games yang dihadirkan.

Diantaranya, ada games lempar dart, lempar gelang, lempar bola ping pong serta menebak misteri box.

Sales and Marketing Manager Gammara Hotel, Surya Arifin mengatakan, event ini kami persiapkan secara khusus untuk masyarakat Makasar dan masyarakat luas pada umumnya, yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun baru yang seru bersama keluarga, yang tetap terjangkau.

Event ini, lanjutnya, akan sangat cocok untuk anak-anak. Karena, kami menghadirkan konten-konten yang melibatkan anak-anak. Dipastikan anak-anak tidak akan merasa bosan selama acara berlangsung.

“Kami juga meyakini akan mengulang kesuksesan acara malam tahun baru tahun lalu. Karena hingga saat ini kamar yang masih tersedia sangat terbatas,”ungkapnya.

Sementara Public Relations Gammara Hotel, Eva mengatakan, event ini akan mengambil di dua venue, yaitu Eboni Ballroom untuk Gala Dinner dan Pool Side untuk Pool Party.

Di Eboni Ballroom sendiri, akan mulai dari pukul 18.00 hingga pukul 21.00. Kemudian para tamu akan diajak pindah ke Pool Side hingga event selesai.

Selain itu, kami hadirkan lima paket harga yang bisa jadi pilihan bagi para tamu, diantaranya paket kamar untuk tipe superior dengan harga Rp1.999.999 nett per malam, tipe deluxe dengan harga Rp2.299.999 nett per malam, tipe executive suite dengan harga Rp2.799.999 nett per malam.

“Ketiga paket ini, sudah termasuk Gala Dinner dan pertunjukan di Eboni Ballroom untuk dua orang, Pool Party di Selayar Pool Side untuk dua orang, termasuk sarapan pagi untuk dua orang, late check-out hingga pukul 14:00,” katanya.

Untuk paket cottage dua kamar tidur dengan harga Rp16.499.999 nett per malam, sudah termasuk Gala Dinner dan pertunjukan di Eboni Ballroom untuk empat orang, Pool Party di Selayar Pool Side untuk empat orang, sarapan pagi empat orang dan juga late check-out hingga pukul 14:00.

Kemudian, paket cottage tiga kamar tidur dengan harga Rp24.999.999 nett per malam, sudah termasuk Gala Dinner dan pertunjukan di Eboni Ballroom untuk enam orang, Pool Party di Selayar Pool Side untuk enam orang, sarapan pagi enam orang, dan juga late check-out hingga pukul 14:00.

Sekadar dikethaui, pada event ini akan menghadirkan beragam hiburan antara lain seperti Band Performance, Clown Performance, Magician Performance, Story Teller, Modern Dance, Atractive Games & Quis, Countdown Fireworks Party dan beragam doorprizes menarik. (mit)