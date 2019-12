Tahun Baru 2020 Bernuansa Pantai di Citadines Royal Bay Makassar

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Menyambut malam pergantian tahun baru 2020, Citadines Royal Bay Makassar memberikan suguhan kekeluargaan bertema FAMTASTIC sebagai tagline.

FAM ini dimaksudkan adalah Family dan TASTIC menjadi penguat kemeriahan pesta malam tahun baru, pada tema ini akan memunculkan nuansa pantai yang sejuk. Itu ditunjukkan dengan terpasangnya beberapa area dekorasi yang menyerupai pinggir pantai lengkap dengan tempat duduk dan papan surfing yang menjadi nuansa

identik pantai.

General Manager Citadines Royal Bay Makassar, La Halisu mengatakan, pada malam tahun baru, seluruh karyawan mulai dari depan sampai ke belakang, dan seluruh operasional akan mengenakan kostum ala-ala hawai dengan baju pantai warna-warni untuk menambah kuatkan nuansa pada tema yang diangkat pada pergantian

tahun kali ini.

Untuk paketnya sendiri, lanjutnya, ini termasuk paket yang sangat ekonomis untuk hotel yang berada di area seputaran Pantai Losari hanya Rp1.500.000 nett per kamar per malam, sudah termasuk dinner untuk dua orang, Branch (breakfast lunch) untuk dua orang, free akses ke swimming pool, special gift new year, kartu E-Tol, berkesempatan untuk doorprize dan grandprize.

Selain itu, pihaknya juga memberikan paket bagi yang hanya ingin Dinner All You Can Eat dengan harga hanya Rp250.000 nett per pax. “Yang tentunya semua paket ini kami buat untuk memudahkan pilihan tamu untuk menikmati malam pergantian tahun, dan saat ini yang sudah booking mencapai 70 persen,”ungkapnya.

Sementara Asst Executive Chef Citadines Royal Bay Makassar, Chef Yoen mengatakan, nanti akan banyak makanan dengan nuansa summer mulai dari makanan western, asian dan tradisional, dan akan menemukan

minuman-minuman dengan nuanasa pantai seperti kelapa muda, jus nenas dan masih banyak lagi.

Selain itu, lanjutnya, tamu juga dapat menikmati menu barbeque yang nantinya akan disediakan di area Splash Pool yang terletak di lantai 2.

Selain itu, kami juga memberikan kesempatan kepada tamu untuk yang ingin request lagu atau pun yang ingin menyanyi nyumbang suara pada malam itu, konsep ini memang sengaja di hadirkan Citadines Royal Bay

Makassar agar bisa lebih dekat dan membuat suasana santai yang tidak kaku.

Diketahui, nanti akan ada Clown atau badut yang akan membagikan balon bagi anak-anak, agar anak anak pun juga bisa merasakan kebahagiaan pada malam itu, Clown atau badut ini, juga akan mengajak anak-anak untuk ikut goyang baby shark untuk membangkitkan keikutsertaan anak-anak dalam kemeriahan malam pergantian tahun.

(mit)