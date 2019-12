PHI Diwarnai Penyerahan Bunga dan Pemotongan Tumpeng

ENREKANG,UPEKS.co.id — Upacara Peringatan Hari Ibu ke 91 Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Enrekang

diselenggarakan di halaman Kantor Bupati Enrekang, Senin ( 23/12/2019).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Enrekang H. Muslimin Bando dihadiri jajaran Forkopimda, para Staf

Ahli,para Asisten, para Pimpinan OPD dan seluruh Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Enrekang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam amanatnya dibacakan bupati mengatakan, hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) mengingatkan rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan Bangsa, Penggalangan Rasa Persatuan dan Kesatuan serta gerak perjuangan Perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari Sejarah Bangsa Indonesia.

“Mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan pelibatan semua unsur Masyarakat dan Multistakeholder, termasuk peran laki – laki dalam setiap kampanye yang mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesetaraan gender. Selain itu keterlibatan laki – laki dalam ” He For She ” menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput,” ujarnya.

Bupati juga memuji kinerja Panitia Hari Ibu yang keseluruhan pelaksanaan upacara dilakukan oleh Perempuan. Menurutnya memang saatnya Kaum Ibu memperlihatkan gaungnya disektor manapun.

“Tahun depan saya minta Inspektur Upacaranya bukan saya lagi, tapi dari Ibu – Ibu. Jadi semuanya dilakukan oleh Ibu, bapak – bapak hanya sebagai undangan saja”. Pungkasnya.

Selain pemotongan tumpeng Upacara Peringatan Hari Ibu kali ini juga diwarnai penyerahan rangkaian Bunga Mawar oleh Bupati kepada nyonya, Wabup kepada nyonya disusul Forkopimda lainnya. (Sry)