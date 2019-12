Sambut Tahun Baru, Makan Sepuasnya di Swiss Belinn Panakkukang

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Setiap tahunnya, Swiss-Belinn Panakkukang Makassar selalu berupaya

menghadirkan acara dan hiburan yang menarik untuk menyambut pergantian tahun baru.

Dengan menyongsong konsep unik tahun ini, yaitu “Selamat Tahun Baru 2020 – Tambah Bahagia di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar”, Swiss-Belinn Panakkukang Makassar menghadirkan artis ibukota Nona Manise “Mitha Talahatu” untuk menghibur para tamu.

Selain itu, acara tahun baru ini dimeriahkan juga oleh The Confie Band, Cabaret Dance by Mince Creative, Flashmob Performance, dan dipandu oleh Trio MC kondang “Ase and Friends”.

Dalam acara ini, tersedia juga makan malam sepuasnya (all you can eat) bertemakan “food island” yang menyajikan menu-menu spesial pilihan dari Chef. Tamu-tamu juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dari games yang tersedia selama acara tersebut.

Acara berlangsung Selasa, 31 Desember 2019 di The Plaza yang terletak di lantai 2 hotel Swiss-Belinn Panakkukang Makassar. Mulai ukul 19.00 WITA hingga pergantian tahun baru 2020.

Harga yang ditawarkan untuk acara tahun baru termasuk makan malam sepuasnya hanya Rp 400.000,- nett per orang.

Tersedia juga paket kamar dan makan malam sepuasnya untuk 2 orang termasuk acara tahun baru dengan harga mulai dari Rp 2.000.000,- nett per malam.

Marketing Communication Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Mimi Suratmy, mengatakan “Konsep unik untuk tahun baru ini sengaja dipilih karena Swiss-Belinn Panakkukang Makassar berkeyakinan bahwa tahun baru 2020 akan lebih baik dan tambah bahagia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap semua tamu kami juga akan menjadi tambah bahagia bersama kami.”

Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara ini, dapat menghubungi Erni A (0812 4371 8520), Erny B (0821 9461 5881), atau Abe (0821 8961 8821).(rls).