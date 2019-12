Sambut Tahun Baru, Swiss-Belhotel Makassar Helat Pirates Party Sail to 2020

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Malam pergantian tahun dirayakan dengan beragam kemeriahan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kota Makassar.

Lewat sebuah agenda spesial, Swiss-Belhotel Makassar yang terletak di depan Pantai Losari ini memberikan suguhan kekeluargaan dengan tema Pirates Party: Sail To 2020.

Apalagi, Pantai Losari dikenal sebagai salah satu tujuan wisata paling diminati di Makassar. Karena itu, Swiss-Belhotel Makassar terus menarik minat pelancong lokal, regional dan internasional, untuk menikmati pemandangan pantai yang indah.

Public Relations Swiss-Belhotel Makassar, Keisha menuturkan, pihaknya tak cuma menyuguhkan keindahan pantai, kerlap kerlip lampu kota juga dihadirkan di malam perayaan tahun baru yang berada di kolam berenang outdoor lantai 2 Swiss-Belhotel Makassar.

Melalui kolam renang yang berada di lantai 2, pemandangan bebas Pantai Losari terpampang begitu jelas berhias kilauan cahaya memesona.

Dari sini, merayakan pergantian tahun baru sambil melihat kembang api dari seluruh area Makassar sangat mungkin terjadi. Pengalaman seperti ini rasanya akan jadi memori yang tak terlupakan.

“Dimulai dari harga Rp3.888.000, harga sudah termasuk kamar dan mengikuti acara Tahun baru Pirates Party : Sail To 2020, yang dalam acara tersebut ada entertain by aims band, duo percussion, fire dance, makan malam, fun games corner, photobooth, dan berbagai macam doorprize seperti trip to Bali, trip to Bangkok, 3hari2malam di Paduppa Resort Bira, dan voucher menginap tiga hari dua malam di Presidential Suite yang pernah ditinggali oleh Bapak Presiden Jokowi di Swiss-Belhotel Makassar,” jelas Keisha.

Tamu yang hanya ingin mengikuti rangkaian acara Tahun Baru Swiss-Belhotel Makassar kami juga menawarkan Gala Dinner Package di harga Rp350.000 nett/pax.

“Untuk konsep buffet saat Pirates Party : Sail to 2020, akan banyak disediakan live cooking agar tamu dapat kesan tersendiri,. Juga sesuai dengan konsep pirates, tersedia menu Gurita nantinya,” jelas Chef Roby, Executive Chef Swiss-Belhotel Makassar.

Swiss-Belhotel Makassar menyediakan berbagai tipe kamar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tamu. Mulai dari tipe Superior, Deluxe City, Deluxe Sea, Grand Deluxe, Business Suite, Executive Suite, dan Paviliun.

“Untuk bookingan kamar malam tahun baru sendiri sudah mulai ramai,” tambah Keisha. (rls)