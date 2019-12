Rayakan Nataru, Phinisi Point Banjir Promo dan Event

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Dalam perayaan Natal dan tahun baru (Nataru) kali ini, Phinisi Point menggandeng sejumlah tenant untuk memberikan promo menarik. Tak hanya itu, berbagai event siap menghibur pengunjung Phinisi Point.

GM Phinisi Point, Anggraini menyampaikan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Phinisi Point kepada masyarakat Kota Makassar, khususnya pengunjung setia Pipo yang selalu menantikan inovasi baru yang disajikan sesuai era yang sedang hits saat ini.

Khusus Natal dan Tahun Baru 2020, Phinisi Point hadir dengan tema Happy Holiday Xmas. Dalam tema tersebut, Phinisi Point tak hanya memberikan promo menarik, tapi juga menggelar berbagai kegiatan, diantaranya santa come town, xmas flashmob, christmas carol, dan M foodies festival.

“Sekitar 10 tenant berpartisipasi untuk memberikan promo khusus Nataru kepada pengunjung. Promo yang diberikan bervariasi, mulai dari diskon, promo paket, hingga kejutan belanja berhadiah motor yang dirangkum dalam program top spender,” kata Angki, sapaan Anggraini, Senin (23/12/2019).

Tenant yang berpartisipasi dalam perayaan Nataru diantaranya, Chunggiwa dengan promo All you Can Eat 125.000 dan makan berempat bayarnya bertiga, Portico dengan promo paket parcel natal seharga Rp250.000 dan festive session menu chef seharga Rp195.000, Miniso dengan diskon Up To 70 persen, Fat straw dengan promo Jolly Christmas, Dcrepes dengan promo Red Velvet peanu butter dan choco oreo seharga 20.454, Oldtown dengan food invation, Maxx Coffee dan Starbucks dengan promo hampers natal dan tahun baru.

Manager Portico Garage, Irham menyampaikan, promo ini diberikan khusus portico garage kepada pengunjung setianya sebagai bentuk partisipasi Portico dalam perayaan natal dan tahun baru 2020.

“Promo bisa didapatkan tanpa syarat dan ketentuan. Hal ini kami lakukan agar masyarakat Makassar bisa memilih Portico sebagai tempat hang out yang nyaman dan mengenyangkan untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang,” katanya.

Sementara itu, PIC Event Phinisi Point, Andika Agung Prasetya mengungkapkan, tahun ini Phinisi Point menghadirkan berbagai kegiatan menarik yang dimulai 23 Desember 2019 hingga 18 Januari 2020.

Kegiatan akan diawali dengan event Happy Holiday Xmas yang dimulai 23 Desember – 26 Desember dan event M Foodies Festival ditanggal 26 Desember – 18 januari 2020.

“Hal ini kami lakukan agar pengunjung Phinisi Point bisa betul-betul merasakan suasana natal dan tahun baru saat berkunjung ke Pipo,” ungkap Dandy, sapaan Andika.

Sementara itu, Marcom & PR SPV Phinisi Point, Wiwik Amaluddin menyampaikan, dengan kegiatan dan promo yang diberikan Phinisi Point diharapkan mampu menarik traffic yang diharapkan bertumbuh hingga 50 persen selama masa natal dan tahun baru.

“Traffic kami di weekdays mencapai 5000-7000 pengunjung dan weekend mencapai 10.000 an pengunjung, diharapkan selama event ini bisa meningkat sekitar 30-50 persen,” harap Wiwi. (rls)