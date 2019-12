FKIP Unismuh Makassar Luncurkan  Podcast Talk9

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Unit Kerjasama dan Publikasi Internasional FKIP Unismuh Makassar kembali meluncurkan program media informatif, yaitu podcast TALK9.

“Siaran podcast TALK9 ini berasal dari talk yang artinya berbicara dan angka sembilan diambil dari kata Salapang, atau dari Jalan Talla Salapang, terletak di sekitaran kampus Unismuh Makassar,” tutur Wildhan Burhanuddin, Kepala UKPI FKIP, Sabtu (21/12/2019).

Dekan FKIP Unismuh Makassar, Erwin Akib dalam sambutannya mengatakan bahwa FKIP Unismuh Makassar terus berpacu dalam mengikuti era perkembangan teknologi terkini.

“Dunia podcast akan melahirkan satu produk interaktif baru antar dosen, mahasiswa dan masyarakat pendengar. Nantinya Podcast TALK9 sebagai media pembelajaran yang efektif dan menarik yang bisa didengarkan khalayak sekitar baik itu dalam dan luar negeri secara gratis,” katanya.

Selain itu, Podcast ini akan membahas dan membagi banyak hal tentang segala sisi kehidupan (Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum, Seni, Budaya, Bahasa, dan Agama) secara akademik dengan gaya diskusi yang santai namun tetap kritis, tajam dan Teruji. Tagline dari TALK9 ini “The More You Talk, The More You Learn”. (rul)