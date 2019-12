Yuk Intip Paket Promo Akhir Tahun Al Jasiyah Travel

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Al Jasiyah Travel Service hadirkan beragam promo akhir tahun. Hal ini merupakan bentuk penyambutan milad ke-6 nya.

CEO Al Jasiyah Travel, Nurhayat mengatakan promo yang dihadirkan berupa paket murah meriah mulai program 9 hari ekonomis yang dibanderol cuma Rp21 juta. Dan katanya akan berangkat Maret 2020.

“Hingga program 12 hari fasilitas Hotel Bintang 5 dengan harga promo Rp26,5 juta. Juga ada paket umrah plus dubai berangkat 11 Maret 2020, umrah plus Turki berangkat 30 januari, 27 Februari, dan 8 Maret dan umrah plus Aqso 21 Maret 2020,” terangnya.

Ia menjelaskan, paket milad fasilitas hotel bintang 5 harga Rp26,5 juta berangkat 27 januari 2020 sudah full booked. Dan kata dia, dibuka lagi 45 seat paket yang sama keberangkatan tanggal 24 februari 2020

“Bahkan inipun juga menyisakan 20 seat. Selain Lion Air di bulan maret kita juga sudah menggunakan Batik Air yang memiliki bisnis class penerbangan langsung dari Makassar ke Jeddah, menggunakan fasilitas hotel bintang 5 di Mekkah harga cuma Rp 27,5 juta,” jelas pria yang juga Sekretaris DPD AMPHURI Sulampua ini.

Ia menambahkan, promo akhir tahun ini juga didukung oleh pembiayaan syariah dimana calon jamaah cukup membayar DP 10 persen saja, pulang umrah baru mulai mengangsur.

“Fasilitas ini selain tanpa agunan, tanpa denda juga tanpa survey,” tutupnya. (Mimi)